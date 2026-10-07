Puerto Pilón: aprehenden a alias "Meme" por presunta tentativa de homicidio

Un joven de 19 años, conocido con el alias de “Meme”, fue aprehendido por la Policía Nacional debido a su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio ocurrido en Puerto Pilón , provincia de Colón.

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¿Qué se sabe del caso ocurrido en Puerto Pilón?

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hecho que se investiga ocurrió el 13 de agosto de 2026.

Las investigaciones desarrolladas por este caso vinculan presuntamente al joven de 19 años con la comisión del delito de tentativa de homicidio.

#ZPColón | Aprehendimos a alias "Meme", de 19 años, presuntamente vinculado a la comisión del delito de tentativa de homicidio, ocurrido el 13 de agosto de 2026 en Puerto Pilón. #PlanFirmeza pic.twitter.com/MrsOsjX2YA — Policía Nacional (@policiadepanama) October 7, 2026

Tras su aprehensión, el sospechoso deberá quedar a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos correspondientes dentro de la investigación.

Hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, la condición de la víctima ni otros posibles involucrados.