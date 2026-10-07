Un paquete, varios envoltorios y $360: diligencia del SENAFRONT deja un aprehendido en Guna Yala

Diligencia del SENAFRONT deja un aprehendido en Guna Yala

Un ciudadano fue aprehendido por unidades antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) durante una diligencia judicial desarrollada en la comunidad de Río Sidra, comarca Guna Yala, por un presunto caso de microtráfico. Las autoridades reportaron el hallazgo de varios envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

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SENAFRONT: ¿Qué encontraron durante la diligencia en Río Sidra?

De acuerdo con Senafront, unidades de Antinarcóticos de la 2.ª Brigada Caribe participaron en el procedimiento que permitió la aprehensión del ciudadano.

Durante la diligencia fueron ubicados:

Un paquete rectangular con presunta marihuana.

Siete envoltorios con presunta marihuana.

11 envoltorios con presunta cocaína.

B/.360 en efectivo.

Las sustancias permanecen descritas como presunta droga mientras se realizan las diligencias y análisis correspondientes.

Aprehendido quedó a órdenes del Ministerio Público

Tras el procedimiento, tanto la persona aprehendida como los indicios recopilados fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.

Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades dentro de la investigación.