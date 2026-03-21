Ratifican detención a exrepresentante por peculado en Panamá

Por segunda ocasión, autoridades judiciales confirmaron la medida de detención provisional contra el exrepresentante de El Carate, en Las Tablas, por su presunta vinculación con el delito de peculado doloso.
Investigación por fondos públicos
El caso está relacionado con el presunto manejo irregular de más de 400 mil dólares provenientes del Fondo de Descentralización, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado.
La investigación es desarrollada por el Ministerio Público, entidad encargada de determinar las responsabilidades penales en este proceso.
Medida se mantiene
Con esta decisión, se mantiene la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.
Delito contra la administración pública
El peculado doloso es considerado un delito grave contra la administración pública, ya que implica el uso indebido de fondos estatales por parte de funcionarios o exfuncionarios.