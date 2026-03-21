Ratifican detención a exrepresentante por peculado en Panamá

Por segunda ocasión, autoridades judiciales confirmaron la medida de detención provisional contra el exrepresentante de El Carate, en Las Tablas, por su presunta vinculación con el delito de peculado doloso.

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Investigación por fondos públicos

El caso está relacionado con el presunto manejo irregular de más de 400 mil dólares provenientes del Fondo de Descentralización, lo que habría causado un perjuicio económico al Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035444123834999095?s=20&partner=&hide_thread=false Por segunda vez confirman la medida de detención provisional al exrepresentante de El Carate, en Las Tablas, por su presunta vinculación al delito de peculado doloso por más de 400 mil dólares en perjuicio del Estado, a través del Fondo de Descentralización. https://t.co/vva8BaL0i2 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

La investigación es desarrollada por el Ministerio Público, entidad encargada de determinar las responsabilidades penales en este proceso.

Medida se mantiene

Con esta decisión, se mantiene la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

Delito contra la administración pública

El peculado doloso es considerado un delito grave contra la administración pública, ya que implica el uso indebido de fondos estatales por parte de funcionarios o exfuncionarios.