Alerta por contaminación del río Pacora: afecta a más de 400 mil personas

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional de Panamá realizó una gira de trabajo en la cuenca del río Pacora para identificar y mitigar los niveles de contaminación en esta importante fuente hídrica.

El recorrido fue encabezado por el diputado Lenin Ulate, ante múltiples denuncias de comunidades que reportan cambios visibles en el agua, incluyendo un color oscuro y posibles afectaciones a la salud.

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Reportan enfermedades en comunidades cerca del Río Pacora

Habitantes de áreas cercanas al río Pacora han advertido sobre síntomas como infecciones en la piel, vómitos y diarrea, presuntamente asociados al consumo o contacto con agua contaminada.

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La situación también estaría afectando la toma de agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Afluentes contaminados

De acuerdo con las autoridades, al menos tres ríos que desembocan en el Pacora presentan altos niveles de contaminación:

Río Utivé

Río Indio

Río San Miguel

Estos afluentes estarían siendo impactados por desechos de porquerizas, basura y descargas de aguas negras. “Nos corresponde hacer un informe y remitirlo a las autoridades para que busquen una solución”, señaló Ulate.

El diputado Betserai Richards advirtió que esta problemática podría estar afectando a más de 400 mil residentes de comunidades aledañas. Además, indicó que junto a otros diputados como Manuel Samaniego se coordinarán acciones con la comunidad para evitar que la situación se agrave.

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Fallas en plantas de tratamiento

Otro de los factores señalados es la existencia de plantas de tratamiento inoperantes o saturadas en nuevas barriadas, las cuales estarían vertiendo aguas residuales sin el debido tratamiento en ríos y quebradas.

Llamado a evitar crisis como Azuero

Las autoridades advirtieron que se busca evitar una crisis similar a la registrada en provincias como Herrera y Los Santos, donde problemas de calidad del agua han generado alertas sanitarias.

En la gira participaron funcionarios, diputados del circuito y organizaciones comunitarias, quienes reiteraron la urgencia de tomar medidas para proteger las fuentes hídricas.