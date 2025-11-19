Panamá Nacionales -

Reacciones internacionales tras clasificación de Panamá al Mundial, presidente de FIFA envió mensaje

Múltiples reacciones internacionales surgieron tras la clasificación de la Selección Nacional de Panamá al Mundial de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje en el que expresó lo siguiente: "Les damos nuevamente la bienvenida a los Canaleros y felicitaciones por su merecida clasificación para la Copa Mundial".