Realizan audiencias a diputados disidentes de Cambio Democrático

Hoy debían comparecer los diputados Yanibel Ábrego, Nelson Jackson Palma, Hernán Delgado, Mercedes Gálvez y Alain Cedeño, quienes no están presentes, pero están representados por sus defensores.

A las 9:00 a.m. de este miércoles inició la primera de las audiencias programadas para esta semana por el Tribunal de Honor y Disciplina del partido Cambio Democrático (CD), para considerar si amerita la expulsión y revocatoria de mandato de 15 diputados por no seguir los lineamientos del colectivo.

Inician las audiencias contra 15 diputados disidentes del partido CD TReporta

Este miércoles se inició con los alegatos de parte de los voceros de los diputados, compuesto por un grupo de cinco abogados.

La mañana de este miércoles debían comparecer los diputados Yanibel Ábrego, Nelson Jackson Palma, Mercerdes Galvez y Hernán Delgado, quienes no acudieron pero estuvieron representados por el abogado Carlos Carrillo.

Previo a la audiencia, el abogado Carrillo dijo que los diputados no estarían presentes dado que no se les permitió declarar, sin embargo el fiscal de CD, Raúl Andrade, desmintió esta versión y dijo que los parlamentarios sí podían asistir a la audiencia. "Todos están citados para participar, pero también pueden venir solo sus abogados... no es un requisito asistir, pero a nadie se le ha impedido acudir", dijo Andrade.

A criterio del abogado Carlos Carrillo se debe archivar esta causa por ser violatoria a los principios legales, e indicó que de fallar el Tribunal de Honor y Disciplina a favor de la expulsión y revocaria de mandato, apelará en todas las instancias, hasta en los organismos internacionales

En la tarde será la audiencia al diputado Alaín Cedeño, mientras que el jueves 26 de mayo es la audiencia a los diputados Génesis Arjona, Mauricel Agrazal, Arnulfo Díaz, Abelardo Quijano y Marylin Vallarino; el viernes 27 de mayo será la de Dalia Bernal, José Herrera, Lilia Batista, Leopoldo Archibold y Mayín Correa.

La denuncia por presunta falta de lineamientos políticos fue presentada por el fiscal del colectivo el 22 de noviembre de 2021, y fue admitida por el Tribunal del CD el 1 de diciembre de ese mismo año.

La misma fue presentada luego de que estos 15 diputados decidieran apoyar la candidatura del diputado del PRD Crispiano Adames a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

https://twitter.com/UnidadCD2024/status/1529484724883824643 En desarrollo, audiencias del Tribunal de Honor y Disciplina del Partido Cambio Democrático (CD) que analiza revocatoria de mandato y expulsión a 15 diputados, que no cumplieron la línea partidaria para elección del Presidente del Órgano Legislativo el 1 julio 2021. pic.twitter.com/xRLHaAHYcE — Unidad CD 2024 (@UnidadCD2024) May 25, 2022