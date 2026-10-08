Recepción de boletines al IFARHU: ¿quiénes deben entregarlo para no perder la beca?

Sede del IFARHU en la ciudad de Panamá.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) recordó a los estudiantes beneficiarios de sus programas de becas que tienen hasta el miércoles 14 de octubre de 2026 para entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre académico, requisito necesario para mantener el beneficio.

La institución advirtió que no presentar el documento dentro del plazo establecido puede ocasionar la suspensión de la beca, por lo que exhortó a los estudiantes a completar el trámite antes de la fecha límite.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué estudiantes deben entregar el boletín al IFARHU?

El requisito aplica tanto a estudiantes nuevos como a beneficiarios vigentes de los siguientes programas:

Becas de Concurso.

Becas por Discapacidad.

Becas por Puesto Distinguido.

Los estudiantes deberán presentar el boletín del segundo trimestre en las sedes regionales, provinciales y comarcales del IFARHU a nivel nacional.

La entidad reiteró la importancia de cumplir con este trámite dentro del periodo establecido para evitar posibles afectaciones en la continuidad de los beneficios educativos.