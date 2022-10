Rector Flores: Costo de la matrícula de la Universidad de Panamá no se va a aumentar

Cara a Cara con Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá

“Si me preguntan rector hay algún proyecto de aumentar esa matrícula, aumentar ese costo, yo no voy a cambiar esa matrícula por una razón sencilla, si no hubiera sido por esa matrícula a ese costo yo no hubiera podido estudiar en la Universidad de Panamá, yo vengo de una familia muy humilde, cuando yo estudié la Licenciatura en Física en la Universidad de Panamá yo vivía en un cuarto abandonado en El Chorrillo porque mis padres vivían en el interior y no tenían dinero para pagarme un apartamento, yo estudié allí viviendo en una casa abandonada y con eso me gradué con el índice más alto de mi promoción”, manifestó el rector flores en el programa dominical Cara a Cara.

Considera que los rectores que en un futuro lo reemplacen en el cargo tampoco decidirán aumentar este costo en la matrícula, señalando que se trata de una “inversión que hace la nación panameña en sus profesionales del futuro”.

Por otro lado, reiteró que el presupuesto para la vigencia del año 2023 será revisado según le aseguraron autoridades del Gobierno Nacional.

“En el proyecto de presupuesto que se envió a la Comisión de Presupuesto iba un recorte importante para la Universidad de Panamá, es más, se planteaba que el el presupuesto del próximo año iba a ser inferior al de este año, cosa que nos puso en alerta inmediatamente, se va a aprobar las modificaciones a ese primer proyecto de presupuesto… va a ser reajustado, ya tenemos la palabra la certeza de que eso se va a hacer de tal manera que no sea inferior al de este año”, remarcó el rector Flores.

Cabe mencionar que la Universidad de Panamá solicitó B/.377 millones para 2023, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó B/.343 millones, inferior al de 2022.