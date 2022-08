Región Metropolitana de Salud desmiente que haya brote de dengue en la Escuela República de Finlandia

"Sí hay reporte de casos de dengue en lo que va del año, varios casos, no tenemos 20, 30, 40 casos reportados en menos de una semana que es lo que aparentemente se ha dado a entender. Los casos que tenemos, que son menos de 20, han sido en el transcurso del año y no hay una evidencia hasta ahora, según las últimas investigaciones que tenemos que el foco haya sido la escuela... insisto no hay un brote de dengue, no hay casuística que pueda achacar a algún foco específico en esta escuela", recalcó Cedeño.