Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 06:00

Reino Unido y CAF celebraron su compromiso con el desarrollo sostenible a través de una nueva alianza Chevening

CAF apoyará el programa Chevening para que profesionales de Panamá, Colombia y Perú puedan cursar estudios de maestría en universidades del Reino Unido.

Reino Unido y CAF celebraron su compromiso con el desarrollo sostenible.

Reino Unido y CAF celebraron su compromiso con el desarrollo sostenible.

Representantes del Gobierno del Reino Unido, de CAF-Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y miembros de la comunidad Chevening se reunieron en Panamá para celebrar una nueva alianza que ampliará las oportunidades de formación para futuros líderes de la región en temas de sostenibilidad, acción climática y protección de la biodiversidad.

Gracias a esta alianza, CAF apoyará el programa Chevening para que profesionales de Panamá, Colombia y Perú puedan cursar estudios de maestría en universidades del Reino Unido, en áreas relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el cambio climático, las energías limpias, la naturaleza y la biodiversidad, durante el año académico 2026-2027.

Los participantes destacaron la importancia de fortalecer la cooperaci&oacute;n internacional.

Los participantes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación internacional.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la visita oficial del señor Raymond Edward Harry, Lord Collins de Highbury, a Panamá y del vicepresidente ejecutivo de CAF, Gianpiero Leoncini, y permitió destacar el impacto que tendrá la colaboración entre CAF y el programa de becas Chevening para profesionales de Panamá, Colombia y Perú.

Durante el evento, los participantes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación internacional para desarrollar capacidades y promover soluciones innovadoras frente a algunos de los principales desafíos que enfrenta la región, especialmente en materia ambiental y de desarrollo sostenible.

La iniciativa forma parte del compromiso compartido entre el Reino Unido y CAF.

La iniciativa forma parte del compromiso compartido entre el Reino Unido y CAF.

La iniciativa forma parte del compromiso compartido entre el Reino Unido y CAF de apoyar a la próxima generación de líderes latinoamericanos y fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre la región y el Reino Unido. Desde su creación en 1983, Chevening ha otorgado más de 60.000 becas a personas de más de 140 países y territorios, contribuyendo a la formación de una red global de líderes y agentes de cambio. Por su parte, CAF promueve el desarrollo sostenible y la integración regional a través de financiamiento, cooperación técnica y generación de conocimiento en América Latina y el Caribe.

La celebración también permitió reconocer el aporte de los becarios Chevening de Panamá y de toda la región, cuyo trabajo continúa fortaleciendo los vínculos entre el Reino Unido y América Latina en áreas clave para el futuro, como la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo inclusivo.

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La celebración permitió reconocer el aporte de los becarios Chevening de Panamá.

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