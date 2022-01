Representante en mesa por CSS y exministro de Salud hablan sobre crisis de la entidad

"No es la crisis de la Caja de Seguro Social la que se mete en los problemas nacionales, es la pandemia la que irrumpe en la realidad, aquí todos los candidatos que aspiraron llegar a la presidencia en el año 2019 tenían conocimiento de la crisis" mencionó.

Lombana señaló que en esa dirección lo que se debía hacer entonces era adaptar el plan, que debió estar detallado, a las condiciones nacionales producto de la pandemia, pero no a la inversa.

Por su parte, exministro de Salud, Francisco Sánchez Cárdenas, dijo que debido a la realidad económica, las medidas deben observarse pero aplicarse en el futuro.

Este es un país donde el desempleo no recomienda que metamos otros ingredientes, pero eso no significa que no se puedan tomar las medidas tanto para salvar el IVM, como para dar un tiempo y aplicar esas medidas posteriormente”, dijo Sánchez.

Por otro lado, Sánchez habló de la posibilidad de crear fondos provenientes de otras fuentes, ya sea del Canal de Panamá o de los puertos; equiparó la medida con la que aplican algunos países europeos.

"A través de cuotas nunca vas a tener un sistema equilibrado...podemos tener un sistema bien estructurado que tenga los recursos aparte de las cuotas aparte de las inversiones, tenga recursos extra, y no es que le vas a quitar todo lo de la ACP para IVM, solo un porcentaje y otro puede ir a salud, al agro de manera que no vas a restringir el uso de la plata de las diferentes fuentes solamente para el seguro" manifestó Sánchez.

En cambio Lombana, dijo que para hablar de obtener fondos de otros sitios presupuestarios del Gobierno se debe estudiar la realidad porque de hecho esos temas ya se propusieron en la Mesa del Diálogo por la CSS.

"Aquí no sobra plata, de donde nosotros saquemos dinero, le vamos a estar quitando a otro rubro que está asignado en el presupuesto", dijo Lombana.