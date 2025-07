Representante de Tocumen, Arielis Barría, exige disculpas tras agresión policial

"Yo voy a proceder legalmente, pero quiero que se me identifique a las dos unidades que me agredieron físicamente: uno, el que me dio el toletazo, y el que me estranguló", afirmó Barría en una conferencia de prensa donde mostró las lesiones sufridas. "Yo voy a proceder legalmente, pero quiero que se me identifique a las dos unidades que me agredieron físicamente: uno, el que me dio el toletazo, y el que me estranguló", afirmó Barría en una conferencia de prensa donde mostró las lesiones sufridas.

Representante de Tocumen habla tras agresión de policías durante protesta

"Yo voy a proceder legalmente pero quiero que se me identifique a las dos unidades que me agredieron físicamente, uno el que me dio el toletazo y el que me estranguló", dijo este jueves la representante del corregimiento de Tocumen, Arielis Barría, quien detalló en una… pic.twitter.com/QPIe03VA88 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2025

La representante lamentó que ni el director de la Policía Nacional ni el ministro de Seguridad se hayan comunicado con ella tras el incidente. "Lo único que quiero es una disculpa por parte de ellos", reiteró.

El hecho ocurrió durante una manifestación pacífica organizada por residentes de varias comunidades de Tocumen, quienes reclaman una solución urgente al desabastecimiento de agua.