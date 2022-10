Roberto Ruiz Díaz renuncia a precandidatura presidencial

La renuncia se da en medio de denuncias por posibles irregularidades en el proceso de recolección de firmas, a través de la app del Tribunal Electoral, y por lo que la Fiscalía General Electoral ya inició una investigación.

https://twitter.com/R_RuizDiaz/status/1582426114063880193 Por respeto a quienes a la fecha me dieron su apoyo, con la firma, les comunico la decisión de renunciar al proceso de Recolección de firmas y por ende a la candidatura. La misma fue comunicada al @tepanama y procederé a entregar mi informe final. Los que siguen suerte. pic.twitter.com/745iPrLNBC — ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) October 18, 2022

"El sistema, como algunos lo definen y defienden, como fue concebido, no está para utilizar una herramienta tan importante para la democracia, como lo es la libre postulación, para fortalecerla. La apertura mal intencionada a que personas inscritas en partidos políticos o que renuncien recién para hacerse con una de las candidaturas, provoca un desgaste innecesario para quienes no forman parte o no quieren formar parte de los partidos políticos", señaló Díaz en un comunicado.

Indicó que solo mediante una Constituyente se realizarán cambios necesarios.

El Tribunal Electoral reconoció fallas en la app utilizada para la recolección de firmas. El director nacional de Organización Electoral de la entidad, Osman Valdés, dijo que luego de una revisión se detectaron unas 1,019 firmas irregulares que favorecían a 53 precandidatos.

"Los esfuerzos encaminados a proveer un Estado de satisfacción y bienestar del país, con cambios necesarios y no maquillados, se ven disminuidos con las condiciones las condiciones electorales impuestas. Y más allá del esfuerzo personal, conlleva un esfuerzo sobre humano de tratar de cambiar la mentalidad del qué hay "pa" mi, "el que no da no va", sostuvo.

También mencionó que en el caso de la situación de la Caja de Seguro Social, solo se puede apaliar con aumento de la edad de la jubilación y equiparación de edad entre hombres y mujeres, mejor uso de bienes y fondos, y obligatorio cobro a empresas morosas del sector privado.

De acuerdo con el resumen de firmas de apoyo a precandidatos independientes del TE, Ruiz tenía hasta la fecha 347 firmas aceptadas, de un total de 39,296 requeridas, que representan el 2% del total de los votos emitidos.