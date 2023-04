Sacerdote panameño expulsado de Nicaragua está en Honduras

"Me sacaron, me echaron del país (…) Ellos buscaron motivos, excusas que yo creo que las tenían de hace tiempo para expulsarme", comentó para este medio, agregando que, según las personas responsables del hecho, la homilía del Domingo de Ramos fue en contra del gobierno, sin embargo, sostiene que él no predicó aquel día.

https://twitter.com/TReporta/status/1643312860922011649 Monseñor José Domingo Ulloa se pronunció sobre la expulsión de Nicaragua del sacerdote panameño Donaciano Alarcón. #TReporta pic.twitter.com/dfxxr4FLRs — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2023

El monseñor José Domingo Ulloa, mencionó que conoce de la situación y ubicación del sacerdote en estos momentos. Lamenta y se une en oración con el pueblo nicaragüense, ante la realidad política que enfrenta.