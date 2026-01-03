San Miguelito tendrá nuevas empresas de recolección de basura

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández , anunció que a partir del 19 de enero entrarán en operación tres nuevas empresas encargadas de la recolección de desechos sólidos en el distrito, como parte de un nuevo esquema que busca mejorar el servicio y atender las constantes quejas de la población.

Según explicó la jefa del gobierno local, el distrito será dividido en tres zonas operativas, identificadas como zona naranja, zona azul y zona verde, cada una bajo la responsabilidad de una empresa distinta.

Hernández confirmó que el contrato con la empresa Revisalud culmina el próximo 18 de enero, por lo que el nuevo modelo de recolección comenzará a regir al día siguiente.

Mientras se concreta el cambio, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) mantiene un plan de emergencia en el distrito, activado desde el 1 de enero, para garantizar la recolección de basura y evitar acumulación de desechos en comunidades y vías principales.

División por zonas busca mejorar el servicio

De acuerdo con la alcaldesa, la división del distrito en zonas permitirá mayor control operativo, tiempos de respuesta más rápidos y una mejor fiscalización del servicio, uno de los principales reclamos de los residentes de San Miguelito.

Las autoridades indicaron que en los próximos días se brindarán detalles específicos sobre los recorridos, frecuencias y cobertura de cada zona.

La Alcaldía de San Miguelito pidió a la población mantener la disposición adecuada de los desechos, colaborar con los horarios establecidos y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras se completa la transición al nuevo sistema.