Veraguas Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 11:12

Santiago de Veraguas: piden informes oficiales sobre daños tras el terremoto

Algunas estructuras en Santiago colapsaron y otras fueron cerradas tras el terremoto. Autoridades locales solicitan evaluaciones e informes oficiales.

Estructuras en Santiago colapsaron tras el terremoto.

Estructuras en Santiago colapsaron tras el terremoto.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

En el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, varias estructuras resultaron afectadas tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026. Algunas colapsaron, mientras que otras fueron cerradas preventivamente ante posibles riesgos.

Piden evaluaciones e informes oficiales sobre los daños

El representante de Santiago, Carlos Ruiz, manifestó su preocupación por las condiciones de las infraestructuras y pidió a las autoridades competentes que realicen las evaluaciones correspondientes y emitan un informe oficial sobre los daños.

Catedral y museo esperan información sobre sus condiciones

Ruiz señaló que la iglesia catedral y el museo también presentan afectaciones y que, días después del terremoto, aún esperan información oficial sobre el estado de estas estructuras.

Preocupa el estado del Banco Nacional y la economía local

Asimismo, expresó su preocupación por las condiciones del edificio del Banco Nacional, que, según indicó, estaría comprometido. La situación genera incertidumbre entre los ciudadanos y afecta la actividad económica del distrito, debido a las restricciones y preocupaciones relacionadas con las infraestructuras.

Ante este panorama, el representante reiteró el llamado a las instituciones correspondientes para que inspeccionen los edificios afectados, determinen su nivel de riesgo e informen a la población sobre las medidas que deberán adoptarse.

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