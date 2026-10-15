Santiago de Veraguas: piden informes oficiales sobre daños tras el terremoto

En el distrito de Santiago , provincia de Veraguas, varias estructuras resultaron afectadas tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026. Algunas colapsaron, mientras que otras fueron cerradas preventivamente ante posibles riesgos.

Piden evaluaciones e informes oficiales sobre los daños

El representante de Santiago, Carlos Ruiz, manifestó su preocupación por las condiciones de las infraestructuras y pidió a las autoridades competentes que realicen las evaluaciones correspondientes y emitan un informe oficial sobre los daños.

Catedral y museo esperan información sobre sus condiciones

Ruiz señaló que la iglesia catedral y el museo también presentan afectaciones y que, días después del terremoto, aún esperan información oficial sobre el estado de estas estructuras.

Preocupa el estado del Banco Nacional y la economía local

Asimismo, expresó su preocupación por las condiciones del edificio del Banco Nacional, que, según indicó, estaría comprometido. La situación genera incertidumbre entre los ciudadanos y afecta la actividad económica del distrito, debido a las restricciones y preocupaciones relacionadas con las infraestructuras.

Sismo en Panamá | En el distrito de Santiago algunas estructuras colapsaron y otras han sido cerradas por precaución.



El representante Carlos Ruiz expresa su preocupación y le hace un llamado a las autoridades correspondientes a que realicen las evaluaciones para que emitan un… pic.twitter.com/tM0RBzWFgv — Telemetro Reporta (@TReporta) October 15, 2026

Ante este panorama, el representante reiteró el llamado a las instituciones correspondientes para que inspeccionen los edificios afectados, determinen su nivel de riesgo e informen a la población sobre las medidas que deberán adoptarse.