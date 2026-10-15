Santiago de Veraguas: piden informes oficiales sobre daños tras el terremoto

En el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, varias estructuras resultaron afectadas tras el terremoto registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026. Algunas colapsaron, mientras que otras fueron cerradas preventivamente ante posibles riesgos.
Piden evaluaciones e informes oficiales sobre los daños
El representante de Santiago, Carlos Ruiz, manifestó su preocupación por las condiciones de las infraestructuras y pidió a las autoridades competentes que realicen las evaluaciones correspondientes y emitan un informe oficial sobre los daños.
Catedral y museo esperan información sobre sus condiciones
Ruiz señaló que la iglesia catedral y el museo también presentan afectaciones y que, días después del terremoto, aún esperan información oficial sobre el estado de estas estructuras.
Preocupa el estado del Banco Nacional y la economía local
Asimismo, expresó su preocupación por las condiciones del edificio del Banco Nacional, que, según indicó, estaría comprometido. La situación genera incertidumbre entre los ciudadanos y afecta la actividad económica del distrito, debido a las restricciones y preocupaciones relacionadas con las infraestructuras.
Ante este panorama, el representante reiteró el llamado a las instituciones correspondientes para que inspeccionen los edificios afectados, determinen su nivel de riesgo e informen a la población sobre las medidas que deberán adoptarse.