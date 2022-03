Secretario de Energía dice que congelar el precio del combustible no es viable

“La palabra que utilizan de congelar no es viable, no se puede congelar el precio que tenemos porque ya el precio local está regulado y no ha variado, no podemos congelar el precio al que compramos a nivel internacionales, la alternativa sería en todo caso que el Estado haga un sacrificio fiscal adicional para compensar el aumento de los costos de los combustibles para tener un precio específico por debajo del costo real actual”, manifestó Rivera en el programa Cara a Cara.