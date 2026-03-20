El sector productor panameño podría ser uno de los más afectados por los cambios en los precios de los combustibles, al incrementarse los costos de toda la cadena de suministros.
Panamá Nacionales - 20 de marzo de 2026 - 20:12
Sectores de la economía resienten el alza del precio del combustible
El sector productor panameño podría ser uno de los más afectados por los cambios en los precios de los combustibles, al incrementarse los costos de toda la cadena de suministros.
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