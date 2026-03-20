Panamá Nacionales -  20 de marzo de 2026 - 20:12

Sectores de la economía resienten el alza del precio del combustible

El sector productor panameño podría ser uno de los más afectados por los cambios en los precios de los combustibles, al incrementarse los costos de toda la cadena de suministros.

El sector productor panameño podría ser uno de los más afectados por los cambios en los precios de los combustibles, al incrementarse los costos de toda la cadena de suministros.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alerta por contaminación del río Pacora: afecta a más de 400 mil personas

Cierra postulación a Defensor del Pueblo en Panamá: 35 aspirantes

Elecciones UP 2026: lista oficial de candidatos a rector, decanos y CRU

Recomendadas

Más Noticias