Sectores se pronuncian sobre aprobación de Reformas Electorales, anuncian acciones

“Hasta donde tenemos conocimiento de lo aprobado, en principio tenemos que decir que rechazamos algunos aspectos de esta ley que ha sido aprobada, por supuesto el retroceso o el no avanzar en el tema de paridad”, enfatizo en RPC Radio Elia López de Tulipano, representante del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.

Indicó que procederán a realizar una evaluación de las acciones que este foro puede adoptar, incluso, no se descarta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Con la responsabilidad que caracteriza a una organización como el Foro de Mujeres de Partidos Políticos que tiene más de 25 años de estar participando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales con derecho a voz, vamos a esperar que esté sancionado el documento… vamos a tener una consideración especial para evaluar qué acciones son las que el foro legalmente puede llevar a cabo, no descartamos ir hasta la CSJ, porque no podemos aceptar que se siga imponiendo una norma legal y una frase que dice que si no hay mujeres se llena con hombres porque eso es inconstitucional, contraviene al derecho al sufragio, al derecho a ser elegido, el derecho a la igualdad establecido en la Constitución Nacional”, enfatizo.

Por su parte, el dirigente de la sociedad civil, Freddy Pitti, señaló que la discusión del proyecto de Reformas Electorales en la Asamblea Nacional fue “poco transparente y de espalda al pueblo”, y catalogó las modificaciones realizadas a algunos artículos como “un peligro para la democracia”.

Frente a esto, dio a conocer que se esta convocando a una manifestación para el próximo 20 de octubre con el objetivo de solicitarle al presidente de la República el veto parcial del proyecto de ley.

“Nosotros vamos a pedirle al presidente de la República el veto parcial específicamente en esos artículos que representan un peligro para la democracia… hay un problema en el trámite legislativo como se está haciendo todo con la única finalidad de confundir a la ciudadanía, no conocemos lo aprobado en primero, segundo y tercer debate… la verdad es que esto es sumamente grave, lo ideal es que los proyectos de ley, mientras se está dando el trámite legislativo, se vaya divulgando en todas las fases para que los ciudadanos estén claros y consientes de qué es lo que se está discutiendo y qué es lo que se está aprobando”, manifestó Pitti.

Asimismo cuestionó la forma en que se llevó a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de ley, sin dar oportunidad para la participación ciudadana.

“Mientras que el proyecto estuvo en la Comisión de Gobierno en el primer debate, en el que debe abrirse el compás para la participación ciudadana y realizar las consultas necesarias, lamentablemente se limitó mucho la participación de los ciudadanos en este primer debate y todos fuimos testigos de como se avanzó en el segundo debate a la carrera con la aprobación de artículos, al día siguiente algunos diputado sin siquiera sabían qué artículos se habían aprobado, los magistrados (del Tribunal Electoral) tampoco tenían claridad”, puntualizó.