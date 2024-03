Semana Santa: Horarios especiales en los mercados municipales

Mercado de Mariscos: Permanecerá operando en su horario regular durante la conmemoración de la Semana Mayor, del 28 al 31 de marzo, de 5 a.m. a 10 p.m. Es importante mencionar que, como cada primer lunes del mes, el 1 de abril el Mercado de Mariscos cerrará para recibir una jornada de limpieza profunda y fumigación.

image.png ¡Buena noticia! comparte los horarios durante Semana Santa de los mercados municipales

San Felipe Neri: Anuncia que el Miércoles y Jueves Santo la Sección de Vegetales extenderá su venta en horario especial hasta las 5:30 p.m. El viernes 29 de marzo, la Sección de Carnes permanecerá cerrada; no obstante, la Sección de Vegetales y las Fondas atenderán en horario regular de 5 a.m. a 4 p.m. El sábado 30 y domingo 31, el Mercado abrirá en horario regular de 5 a.m. a 4 p.m. El Mercado San Felipe Neri recibirá el servicio de salubridad correspondiente el jueves 21 que se aproxima, como cada tercer jueves, antes del inicio del calendario de la Semana Mayor.

Mercado Periférico de Pacora: Atenderá de 7 a.m. a 2 p.m. el Jueves Santo; el Viernes y Sábado Santo, de 7 a.m. a 12 del mediodía.