Si en Panamá existiera certeza del castigo no estaría siendo blanco de esto, Lombana sobre Pandora Papers

Y es que la investigación periodística "Pandora Papers" reveló que al menos 14 líderes mundiales en activo escondieron su fortuna para no pagar impuestos; hace mención de que otros 21 líderes que ya han dejado el poder también escondieron propiedades e ingresos, entre los figuran 11 exmandatarios de Latinoamérica, incluidos tres expresidentes panameños, además señala la vinculación de la firma de abogados Alcogal con el supuesto registro de sociedades anónimas de dudosa procedencia.

Lombana habla sobre Pandora Papers y Reformas Electorales

“No hemos hecho los cambios que el mundo nos está exigiendo y no me refiero a cambios legislativos, me refiero a que haya certeza del castigo donde se utilizan firmas de abogados panameños, sociedades panameñas y bancos panameños para blanquear capitales producto de la corrupción, si en Panamá hubiese certeza del castigo considero que no estuviéramos siendo blanco de esto”, enfatizó Lombana.

Asimismo, señaló la falta de acciones por parte de las autoridades en materia de política exterior y la transparencia.

“Desde el punto de vista de Panamá como jurisdicción y una firma de abogados panameña metida nuevamente en una publicación de estas, simplemente no hemos hecho la tarea, Panamá no ha hecho la tarea desde su política exterior de entender que estamos ante una nueva realidad mundial en la cual todo nuestro esquema de sociedades anónimas está bajo la lupa aunque otros hagan lo mismo… no importa lo que hagan los demás, Panamá tiene que ser transparente con respecto a su jurisdicción, con respecto al tema de flujo de dineros, ya sea producto de evasión fiscal y otros temas”, recalcó.

Agregó que Panamá no se ha dado a respetar a nivel internacional, ni ha buscado aliados para emprender acciones en defensa del su sistema de servicios.

“Considero que Panamá simplemente desde su política exterior no ha tenido una posición robusta que nos haga salir del blanco o de la mira en la que nos tienen, tal vez otros países, para querer debilitarnos, la culpa no es de Europa, la culpa no es del Consorcio de Periodistas, no busquemos apuntar los dedos a quienes quieren supuestamente restarle competencia a nuestro centro de servicio, busquemos qué no estamos haciendo mal, que es que Panamá se sigue utilizando para blanquear capitales de manera ilegal, utilizando estructuras jurídicas y entonces nos queremos escandalizar cuando nos señalan con el dedo”, puntualizó Lombana.