Sistema Penitenciario anuncia horarios de visitas en noviembre en La Joyita, La Joya y La Nueva Joya

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá informó los horarios de visita regular para los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y La Nueva Joya durante el mes de noviembre, e instó a los familiares a verificar la fecha que les corresponde antes de asistir.
Cronograma de visitas por centro
- 3 al 7 de noviembre: La Joya
- 10 al 14 de noviembre: Grupo A, La Nueva Joya
- 17 al 21 de noviembre: Grupo B, La Nueva Joya
- 24 al 28 de noviembre: La Joyita
Además, los privados de libertad del pabellón 7 de La Joya, en el Centro Penitenciario de Chitré, recibirán visitas el sábado 8 de noviembre.
Recomendaciones sanitarias en caso de visita a centro Penitenciario
La institución penitenciaria exhorta a familiares y personas privadas de libertad a continuar con el autocuidado y aplicar las medidas sanitarias de prevención, garantizando así un entorno seguro durante las visitas.
Se recuerda que es responsabilidad de los familiares corroborar el horario asignado para evitar inconvenientes y asegurar el cumplimiento del protocolo de visitas.