Sistema Penitenciario anuncia horarios de visitas en noviembre en La Joyita, La Joya y La Nueva Joya

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá informó los horarios de visita regular para los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y La Nueva Joya durante el mes de noviembre, e instó a los familiares a verificar la fecha que les corresponde antes de asistir.

Cronograma de visitas por centro

3 al 7 de noviembre: La Joya

La Joya 10 al 14 de noviembre: Grupo A, La Nueva Joya

Grupo A, La Nueva Joya 17 al 21 de noviembre: Grupo B, La Nueva Joya

Grupo B, La Nueva Joya 24 al 28 de noviembre: La Joyita

Además, los privados de libertad del pabellón 7 de La Joya, en el Centro Penitenciario de Chitré, recibirán visitas el sábado 8 de noviembre.

Recomendaciones sanitarias en caso de visita a centro Penitenciario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983297578222404058&partner=&hide_thread=false La Dirección General del Sistema Penitenciario (@PenitenciarioPA) da a conocer los horarios de visita regular a los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y la Nueva Joya, para el mes de noviembre.



Se insta a los familiares a que corroboren el horario que les corresponde. pic.twitter.com/rtzjYXAXrz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

La institución penitenciaria exhorta a familiares y personas privadas de libertad a continuar con el autocuidado y aplicar las medidas sanitarias de prevención, garantizando así un entorno seguro durante las visitas.

Se recuerda que es responsabilidad de los familiares corroborar el horario asignado para evitar inconvenientes y asegurar el cumplimiento del protocolo de visitas.