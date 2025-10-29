Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 11:01

Sistema Penitenciario anuncia horarios de visitas en noviembre en La Joyita, La Joya y La Nueva Joya

Sistema Penitenciario publica los horarios de visitas de noviembre para La Joyita, La Joya y La Nueva Joya. Corrobora tu fecha antes de asistir.

Sistema Penitenciario anuncia horarios de visitas

Sistema Penitenciario anuncia horarios de visitas

X/ @PenitenciarioPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá informó los horarios de visita regular para los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y La Nueva Joya durante el mes de noviembre, e instó a los familiares a verificar la fecha que les corresponde antes de asistir.

Cronograma de visitas por centro

  • 3 al 7 de noviembre: La Joya
  • 10 al 14 de noviembre: Grupo A, La Nueva Joya
  • 17 al 21 de noviembre: Grupo B, La Nueva Joya
  • 24 al 28 de noviembre: La Joyita

Además, los privados de libertad del pabellón 7 de La Joya, en el Centro Penitenciario de Chitré, recibirán visitas el sábado 8 de noviembre.

Recomendaciones sanitarias en caso de visita a centro Penitenciario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983297578222404058&partner=&hide_thread=false

La institución penitenciaria exhorta a familiares y personas privadas de libertad a continuar con el autocuidado y aplicar las medidas sanitarias de prevención, garantizando así un entorno seguro durante las visitas.

Se recuerda que es responsabilidad de los familiares corroborar el horario asignado para evitar inconvenientes y asegurar el cumplimiento del protocolo de visitas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Autoridades anuncian horarios de inversión de carriles por Fiestas Patrias 2025

Huracán Melissa: Cancillería de Panamá activa CECODI y alerta a ciudadanos en el Caribe

¿El 1 y 2 de noviembre son feriados en Panamá? Esto dice el Código de Trabajo

Recomendadas

Más Noticias