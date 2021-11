"Soy inocente", Martinelli dice que confía en las juezas sobre fallo en caso Pinchazos

“Soy inocente, ya he sido juzgado, este es el tercer juicio por la misma cosa. He sido juzgado dos veces y absuelto… ahora estoy, en esta ocasión, otra vez siendo juzgado injustamente”, indicó Martinelli.

Ricardo Martinelli responde a Balbina Herrera sobre caso Pinchazos, reitera su inocencia

Agregó que confía en la decisión que tomarán las jueces este martes, recalcando que este proceso en su contra se trata de un juicio político.

“Esto es un juicio político, esto no es un juicio judicial, sin embargo confío en esas tres juezas, de que lo que fue político lo van a hacer jurídico y lo van a hacer judicial, y ojalá puedan corregir el entuerto que hizo Rolando López, junto con Kenia Porcell y Juan Carlos Varela, para que esto que me sucedió a mí no le va a suceder a ningún panameño más”, manifestó.

Agregó desconocer todas las pruebas que fueron presentadas durante el juicio oral, a las cuales indicó no tuvo acceso previamente.

“Si yo pudiera enseñarle los correos, a los que por primera vez tenemos acceso, de los supuestos pinchazos, usted mismo va a ver a primera vista de que todo es falso, de que todo está interpuesto… desconozco lo que había ahí porque a nosotros nunca nos presentaron la evidencia porque yo nunca fui imputado, a mí nunca se me enseñó de qué se me acusaba, se saltaron todos los procesos”, expresó Martinelli.