SPI captura a sujeto en la Cinta Costera por intento de robo de vehículo

Un hombre fue sorprendido cuando intentaba abrir un vehículo estacionado cerca de una de las canchas deportivas de la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá. De acuerdo con el informe oficial, unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) lograron detectar la acción sospechosa y actuaron de inmediato, iniciando una breve persecución que culminó con la captura del sujeto.