Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 10:19

SPI captura a sujeto en la Cinta Costera por intento de robo de vehículo

El SPI sorprendieron a un hombre que intentaba abrir un vehículo cerca de una cancha en la Cinta Costera. Tras una breve persecución.

Jenifer Montero
Por Jenifer Montero

Un hombre fue sorprendido cuando intentaba abrir un vehículo estacionado cerca de una de las canchas deportivas de la Cinta Costera, en la ciudad de Panamá. De acuerdo con el informe oficial, unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) lograron detectar la acción sospechosa y actuaron de inmediato, iniciando una breve persecución que culminó con la captura del sujeto.

El hombre fue reducido y posteriormente entregado a las autoridades competentes para que enfrente los cargos correspondientes.

