Suben precios de vegetales en Panamá por costo del transporte

El precio de productos básicos como la lechuga, el apio y el tomate ha registrado un incremento en el Mercado San Felipe Neri, generando preocupación entre comerciantes y consumidores.
Aumento impacta productos traídos del interior
Según vendedores, el alza afecta principalmente a productos que provienen de las zonas agrícolas de Tierras Altas, donde se concentra gran parte de la producción hortícola del país.
El encarecimiento estaría vinculado al aumento en los costos de transporte, impulsado por el reciente incremento en los precios del combustible.
Piden apoyo del Gobierno
Comerciantes del mercado consideran necesario implementar medidas que ayuden a mitigar el impacto económico.
Entre las propuestas planteadas está la aplicación de un subsidio al combustible, con el objetivo de evitar que los precios sigan subiendo y afecten el bolsillo de los panameños.
Impacto en la canasta básica en Panamá
El aumento de estos productos forma parte de una tendencia que podría incidir en el costo de la canasta básica, especialmente en alimentos de consumo diario.