Subsidio de Combustible: ¿Qué hacer para aplicar?

La institución señala que esta alternativa esta en proceso, sin embargo, durante los próximos días aquellos conductores de maquinaria agrícola rodante que deseen aplicar al subsidio podrán dirigirse a las agencias para más información.

¿Cómo se da este cambio?

El presidente de la Asociación de Agricultores de Arroz de Chiriquí, Ludjerio Sánchez, aseguró que muchos agricultores intentaron registrarse en la plataforma para ser beneficiario del subsidio, pero fueron rechazados por no haber registrado su maquinaria como un vehículo comercial.

Solo el 5% de los vehículos tienen registro porque son pagados con préstamos bancarios, pero lo demás no, debido a que no es necesario en pues son utilizado en los campos de sembradío. No quieren cerrar calle, pero necesitan una pronta respuesta por el momento agotaran todas las medidas de dialogo porque necesitan cubrir parte de sus gastos. Asegura el presidente. Solo el 5% de los vehículos tienen registro porque son pagados con préstamos bancarios, pero lo demás no, debido a que no es necesario en pues son utilizado en los campos de sembradío. No quieren cerrar calle, pero necesitan una pronta respuesta por el momento agotaran todas las medidas de dialogo porque necesitan cubrir parte de sus gastos. Asegura el presidente.

Sánchez, ha solicitado ayuda del estado para que evalúen dicha situación pues muchos agricultores han resultado afectados al ser limitados en obtener el beneficio del subsidio del combustible.

A pesar que la ATTT regula todo vehículo que circula en vías, al ser este equipo de maquinaria agrícola no corresponde a la institución evaluar este tema si no del Ministerio de Agricultura, por ende, el vocero de la Asociación, hace un llamado de atención al ministro de Agricultura para que en conjunto con la Autoridad del Transito busquen una alternativa y así los agricultores puedan adquirir el beneficio.