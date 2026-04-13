Panamá Nacionales -

Subsidio del combustible para transportistas estará disponible desde este miércoles

A partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 15 de abril entrará a regir el subsidio de combustible para los transportistas que se han registrado en el portal Panamá Conecta. El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, recordó que los conductores deben estar paz y salvo con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).