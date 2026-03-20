Suspensión de agua hoy en Panamá Oeste: horario y áreas afectadas

El Canal de Panamá informó que este 20 de marzo de 2026 la planta potabilizadora de Mendoza suspenderá temporalmente el suministro de agua potable para realizar trabajos de emergencia en el sistema.

Hasta las 4:00 p.m. suspenderán el agua en Panamá Oeste

De acuerdo con el comunicado, el servicio será interrumpido desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., mientras se ejecutan labores en una de las líneas de conducción de agua cruda. La medida responde a una intervención urgente dentro del sistema de la planta potabilizadora de Mendoza, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del suministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldepanama/status/2035042139755720923?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado pic.twitter.com/fUmz4QTx9h — Canal de Panamá (@canaldepanama) March 20, 2026

Llamado a tomar previsiones

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) lamentó los inconvenientes que esta suspensión pueda ocasionar y recomendó a la población tomar las previsiones necesarias durante el periodo afectado.