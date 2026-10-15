Tarjetas PUNCH del PASE-U: esto se sabe sobre la nueva fecha de entrega

La Caja de Ahorros informó sobre la suspensión de la entrega de tarjetas PUNCH del programa PASE-U , programada para el pasado sábado 10 de octubre de 2026 en el distrito de Jirondai, comarca Ngäbe-Buglé. La medida afectó a los estudiantes beneficiarios que tenían previsto recibir sus tarjetas durante esa jornada.

¿Cuándo se reanudará la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U?

De acuerdo con la información disponible, la Caja de Ahorros no ha anunciado una nueva fecha para la entrega de tarjetas PUNCH en Jirondai, luego de la suspensión de la jornada del 10 de octubre.

La @CajadeAhorrosPA informó que quedan suspendidas las entregas de las tarjetas Punch a los beneficiarios del programa PASE-U, previstas para este sábado 10 de octubre en el distrito de Jirondai, en la comarca Ngäbe-Buglé. pic.twitter.com/Gdg5QP6hoE — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2026

El comunicado tampoco precisa los motivos de la suspensión ni establece un nuevo cronograma para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

¿Dónde consultar la nueva fecha de entrega del PASE-U?

Los estudiantes beneficiarios y sus acudientes deben mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la Caja de Ahorros y del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), entidades que podrán informar sobre la reprogramación de la jornada.

La suspensión anunciada corresponde específicamente a la entrega de tarjetas PUNCH prevista para Jirondai y no implica, por sí sola, la cancelación de las demás jornadas del programa.