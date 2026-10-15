Jirondai Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 10:52

Tarjetas PUNCH del PASE-U: esto se sabe sobre la nueva fecha de entrega

La Caja de Ahorros suspendió la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Jirondai. Conoce qué se sabe sobre la nueva fecha de distribución.

Pago del PASE-U por tarjeta PUNCH

Pago del PASE-U por tarjeta PUNCH

@IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Ahorros informó sobre la suspensión de la entrega de tarjetas PUNCH del programa PASE-U, programada para el pasado sábado 10 de octubre de 2026 en el distrito de Jirondai, comarca Ngäbe-Buglé. La medida afectó a los estudiantes beneficiarios que tenían previsto recibir sus tarjetas durante esa jornada.

¿Cuándo se reanudará la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U?

De acuerdo con la información disponible, la Caja de Ahorros no ha anunciado una nueva fecha para la entrega de tarjetas PUNCH en Jirondai, luego de la suspensión de la jornada del 10 de octubre.

El comunicado tampoco precisa los motivos de la suspensión ni establece un nuevo cronograma para los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

¿Dónde consultar la nueva fecha de entrega del PASE-U?

Los estudiantes beneficiarios y sus acudientes deben mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la Caja de Ahorros y del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), entidades que podrán informar sobre la reprogramación de la jornada.

La suspensión anunciada corresponde específicamente a la entrega de tarjetas PUNCH prevista para Jirondai y no implica, por sí sola, la cancelación de las demás jornadas del programa.

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