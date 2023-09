Temblor en Panamá: Geociencia reitera que es la entidad oficial para monitorear sismos

El Instituto de Geociencias de la Universidad Panamá reiteró que es la red oficial que mantiene el monitoreo de temblor en el territorio nacional, solicitando a la ciudadanía seguir las cuentas oficiales del Estado y no caer en la desinformación; Nestor Luque, director del IGCPanamá señaló que "Hay muchas redes y gente que aprovecha este tema sísmico para promocionarse y decir cosas cuando realmente no manejan la ciencia. Si no son sismólogos, por qué le van a hacer caso".