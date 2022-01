Terán: Hospitales privados están a su máxima capacidad en las unidades de COVID-19

Autoridades aseguran que hospitales privados al 100% en casos de COVID-19 TReporta

"Tenemos las unidades destinadas a los pacientes COVID-19 totalmente ocupadas y tenemos un problema que resulta de aquellos pacientes que acuden al hospital y no pueden ser derivados en su momento porque se da una patología de urgencia dónde ubicarlos, ese es nuestro problema y sabemos que el Gobierno está pasando por la misma situación y nuestro personal ha sido mermado, porque también se ha contagiado, usualmente a nivel comunitario de sus hogares y fuera del hospital y no solamente la parte médica también la parte administrativa y esto funciona en un equipo. Así que la situación no es fácil", apuntó el doctor Terán.