"Todo es posible": presidente Mulino envía mensaje de respaldo a la Selección Nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dedicó unas palabras de reconocimiento a la Selección Nacional de Fútbol luego de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la conferencia a la nación, el mandatario destacó la actitud y el compromiso mostrado por los jugadores panameños en su primer encuentro del torneo, pese a que el resultado no fue el esperado por la afición.

"No puedo iniciar esta reunión sin agradecer como panameño la garra y la pasión de nuestros jugadores ayer de la Selección panameña. Hicieron un gran juego. El resultado no es lo que queríamos, pero esas son las cosas del deporte; unos ganan y otros pierden", expresó el mandatario.

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Presidente de Panamá elogia el esfuerzo de la Selección tras su estreno mundialista

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a la población para que continúe respaldando al equipo nacional durante su participación en la máxima cita del fútbol mundial. "Tenemos que seguir unidos detrás de la Selección, ahora más que nunca, con la esperanza de que todo es posible", añadió.

Mulino señaló que la derrota en el primer partido no debe interpretarse como el fin de las aspiraciones de Panamá en el torneo y recordó que incluso selecciones que terminaron levantando la Copa del Mundo comenzaron su camino con un resultado adverso.

En ese sentido, destacó que el último campeón mundial también perdió su primer encuentro antes de recuperarse y conquistar el título, por lo que pidió mantener la confianza en el equipo panameño.