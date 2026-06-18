Presidente anuncia nuevas obras para mejorar el abastecimiento de agua en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó los avances que desarrolla su administración para mejorar el acceso al agua potable en distintas regiones del país, una de las principales demandas de la población.

Durante su intervención, el mandatario informó que la Isla de Taboga ya cuenta con una nueva planta potabilizadora que permite suministrar agua apta para el consumo humano tanto a residentes como a los negocios que operan en la isla. "Ya la Isla de Taboga tiene agua y es apta para el consumo humano. Una nueva planta moderna permite que se abastezca la población y los negocios de la isla", expresó el mandatario.

Puede leer: Combustible en Panamá: gasolina y diésel podrían volver a bajar de precio

El presidente también destacó los resultados del programa Panamá Sin Fugas, mediante el cual se han realizado cientos de reparaciones en sectores que históricamente han registrado pérdidas de agua por daños en la red de distribución.

Según explicó, se han efectuado reparaciones en áreas como San Miguelito, Betania y Juan Díaz, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema y reducir el desperdicio del recurso hídrico. Además, señaló que el programa acumula más de mil intervenciones en diferentes puntos del país.

“Ya la Isla de Taboga tiene agua y es apta para el consumo humano, una nueva planta moderna permite que se abastezca la población y los negocios de la Isla. Se realizaron también 317 reparaciones en San Miguelito, Betania y Juan Díaz dentro del programa Panamá sin Fugas. Esto… pic.twitter.com/4qVBsO3ZLS — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Presidente asegura que obras hídricas beneficiarán a miles de panameños

Mulino indicó además que continúan los trabajos en la planta potabilizadora de Howard, donde alrededor de 200 trabajadores participan en la construcción y desarrollo del proyecto.

En cuanto a la provincia de Herrera, anunció que el Gobierno aprobó la ampliación y modernización de la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, mediante una inversión de 22.5 millones de dólares. "Sé que muchos panameños necesitan agua y para eso hay que hacer más obras. Por ello hemos aprobado ya la ampliación y modernización de la planta potabilizadora Roberto Reyna en Chitré por un monto de 22.5 millones de dólares", afirmó.

El mandatario sostuvo que actualmente existen 21 proyectos relacionados con agua potable y saneamiento que permitirán brindar soluciones a miles de ciudadanos afectados por la falta o intermitencia del servicio.

Finalmente, reiteró que garantizar el acceso al agua potable continúa siendo una prioridad para su administración, especialmente en comunidades que durante años han enfrentado problemas de abastecimiento.