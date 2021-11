Transportistas mantienen medida de paro programada para el lunes

Dirigente transportista señala que se mantiene la medida de paro el lunes

Señaló que los transportistas de “todo el interior, del Puente de Las Américas para allá están totalmente decididos a ir al paro el día lunes”.

Sin embargo, los transportistas de la provincia de Chiriquí comunicaron que no participarán de la medida de paro.

Frente al llamado al diálogo que ha hecho la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Álvares cuestionó que sería darle larga a una situación que viene desde el 2020.

“Nosotros como transportistas creemos, yo personalmente, nos vamos a sentar en un diálogo, van a hacer una mesa para qué. Dime qué me puedes dar y qué no me puedes dar, me vas a marear. ¿Para qué vamos a hacer una comisión, para darle larga?”, expresó.

Señaló que alguna de las opciones podría ser que el Gobierno establezca una exoneración del impuesto del combustible a fin de evitar tener que recurrir a un aumento en el costo del pasaje.