Tribunal Electoral reporta en su informe que se mantiene un retroceso en las modificaciones al Código Electoral

"Advertimos de un solo retroceso con respecto a la norma aprobada ya en primer debate... y es aquella que permite renovar a las directivas de los partidos al cumplir dos años de estar al frente de la directiva, esto no está permitido en el Código Electoral actual y suprime la facultad del Tribunal Electoral de analizar la propuesta o el llamado a una convención extraordinaria", indicó el magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz.

TE rinde informe sobre normas aprobadas en primer debate de las reformas electorales

El magistrado Araúz reseñó que en el informe presentado de los retrocesos señalados al momento que se llamó a la mesa técnica se eliminaron 5 de los seis retrocesos advertidos, y considera que se avanzó positivamente en la discusión. Además se aprobaron las tres propuestas presentadas por el TE y se lograron considerables avances en lo que al tema de equidad se refiere.

"Nunca pueden perder las esperanzas de que a través del diálogo podamos alcanzar consensos... tal vez no en todo... lo ideal es que se apruebe íntegro el proyecto que se presentó, pero yo dudo que en alguna legislación del mundo esto suceda, en un estado de derecho hay que respetar la institucionalidad, pero no se puede demetirar los avances que presentamos en este informe, a pesar de que en tres o cuatro temas no se alcanzó un consenso", acotó Araúz.

Sobre el fuero electoral, Araúz añadió que est no brinda la impunidad total que se cree, ya que en las estadísticas que tiene el TE desde el 1990 es que de las 32,500 personas que se han postulado a cargos políticos el Ministerio Público solicitó el levantamiento de a 1,800 personas, de las cuales solo a 18 no el TE no les levantó el fuero a falta de pruebas, lo que prueba que en la mayoría de los casos o en un 90% sí se actuó.

El magistrado añadió que el informe en detalle sobre la aprobación en primer debate de las reformas electorales se podrá apreciar mañana en los medios impresos del país.

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames se manifestó satisfecho con lo logrado en este primer debate y añadió que con respecto al voto en plancha ya hay un fallo de la Corte Suprema que lo sustenta, pero añadió que con respecto al residuo se consideran otras opciones que se utilizan en otras legislaciones del mundo y que se pueden agregar a las futuras discusiones de esta reformas.

Adames hizo un llamado a la ciudadanía para que se empape sobre las reformas que se están haciendo al Código Electoral a través del proyecto de ley 544; y adelantó que este lunes se entregará el texto único de esta iniciativa a los magistrados, gremios y a la ciudadanía en general para que se conozca lo que se discutirá en segundo debate a partir de este martes en la tarde o el miércoles en la mañana.

El presidente de la Asamblea acotó que tendrán hasta el 31 de octubre para aprobar este proyecto de ley como se establece y agregó que se puede ampliar el debate de cuatro horas contemplado en el Reglamento Interno, por lo que considera que existe el tiempo necesario para una discusión con prestancia, debate y altura.