Chiriquí Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 07:59

Turista estadounidense muere ahogada en playa Las Lajas

Una turista estadounidense murió ahogada en playa Las Lajas, en un área privada y fuera de cobertura de vigilancia.

Turista estadounidense muere ahogada

Turista estadounidense muere ahogada

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una turista estadounidense falleció por ahogamiento en la playa Las Lajas, en un hecho ocurrido en una zona privada y fuera del área de cobertura de vigilancia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se registró en un sector que no cuenta con presencia de salvavidas ni medidas de seguridad para bañistas.

Alerta en playas: fallece extranjera en área no supervisada

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Las autoridades reiteran el llamado a la población y visitantes a:

  • Evitar ingresar a zonas no vigiladas
  • Respetar las señales de advertencia
  • Tomar precauciones ante corrientes marinas

El caso se encuentra bajo verificación por parte de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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