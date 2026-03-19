Turista estadounidense muere ahogada en playa Las Lajas

Una turista estadounidense falleció por ahogamiento en la playa Las Lajas, en un hecho ocurrido en una zona privada y fuera del área de cobertura de vigilancia.
De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se registró en un sector que no cuenta con presencia de salvavidas ni medidas de seguridad para bañistas.
Alerta en playas: fallece extranjera en área no supervisada
Las autoridades reiteran el llamado a la población y visitantes a:
- Evitar ingresar a zonas no vigiladas
- Respetar las señales de advertencia
- Tomar precauciones ante corrientes marinas
El caso se encuentra bajo verificación por parte de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del hecho.