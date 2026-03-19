Aduanas retiene más de $19 mil no declarados a pasajero en Panamá Pacífico

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron 19,252 dólares a un pasajero procedente de Medellín, durante controles realizados en la terminal aérea de Panamá Pacífico.

De acuerdo con el informe oficial, el viajero declaró inicialmente una cantidad menor de dinero; sin embargo, tras una verificación por parte de las autoridades, se detectó una suma superior no reportada, incumpliendo la normativa vigente.

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Pasajero procedente de Medellín cae con dinero no declarado en aeropuerto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034403841630675231?s=20&partner=&hide_thread=false Inspectores de @aduanaspanama retuvieron $19,252 a un pasajero procedente de Medellín, Colombia, durante controles realizados en la terminal aérea de Panamá Pacífico.



El viajero declaró inicialmente una cantidad menor, pero al ser verificado se detectó una suma superior no… pic.twitter.com/L2Io0KkxNC — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Ante esta situación, el caso fue remitido al Ministerio Público de Panamá para las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades recuerdan que todo viajero debe declarar sumas de dinero superiores a los montos establecidos por la ley, como parte de los controles contra el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.

El incumplimiento puede derivar en: