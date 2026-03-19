Aduanas retiene más de $19 mil no declarados a pasajero en Panamá Pacífico

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron 19,252 dólares a un pasajero procedente de Medellín, durante controles realizados en la terminal aérea de Panamá Pacífico.
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Pasajero procedente de Medellín cae con dinero no declarado en aeropuerto
Ante esta situación, el caso fue remitido al Ministerio Público de Panamá para las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades.
Las autoridades recuerdan que todo viajero debe declarar sumas de dinero superiores a los montos establecidos por la ley, como parte de los controles contra el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.
El incumplimiento puede derivar en:
- Retención del dinero
- Procesos legales
- Sanciones administrativas