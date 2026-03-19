Panamá Nacionales -  19 de marzo de 2026 - 07:50

Aduanas retiene más de $19 mil no declarados a pasajero en Panamá Pacífico

Inspectores de Aduanas retuvieron $19,252 a un pasajero que no declaró el dinero al ingresar por Panamá Pacífico.

Aduanas retiene más de $19 mil no declarados 

Aduanas retiene más de $19 mil no declarados 

Aduanas

De acuerdo con el informe oficial, el viajero declaró inicialmente una cantidad menor de dinero; sin embargo, tras una verificación por parte de las autoridades, se detectó una suma superior no reportada, incumpliendo la normativa vigente.

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Ante esta situación, el caso fue remitido al Ministerio Público de Panamá para las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades recuerdan que todo viajero debe declarar sumas de dinero superiores a los montos establecidos por la ley, como parte de los controles contra el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.

El incumplimiento puede derivar en:

  • Retención del dinero
  • Procesos legales
  • Sanciones administrativas
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