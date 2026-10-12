UDELAS autoriza clases virtuales y teletrabajo para personal administrativo tras el terremoto

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) anunció que mantendrá las clases virtuales a nivel nacional del lunes 12 al viernes 16 de octubre de 2026, tras el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre. La medida fue comunicada por la rectora de la institución, Nicolasa Terreros Barrios.

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¿Cómo serán las clases en UDELAS del 12 al 16 de octubre?

De acuerdo con la circular emitida por el Despacho de la Rectora, las actividades académicas se desarrollarán mediante la modalidad virtual en todas las sedes y extensiones universitarias del país durante el periodo establecido.

La institución también dispuso que el personal administrativo desempeñe sus funciones mediante teletrabajo, con excepción de aquellos colaboradores cuyas responsabilidades requieran presencia física.

CIRCULAR



A toda la comunidad udelista a nivel nacional. #UdelasAvanza pic.twitter.com/TsYzwn11iB — UDELAS Universidad (@udelasoficial) October 11, 2026

En estos casos, los funcionarios deberán seguir las instrucciones de sus jefes inmediatos.

¿Se registraron daños en las instalaciones de UDELAS tras el sismo?

La universidad informó que, luego de las inspecciones realizadas por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, junto con especialistas en gestión del riesgo de desastres, no se identificaron daños estructurales en el campus central de Albrook ni en las extensiones y programas académicos regionales.

A pesar de estos resultados, UDELAS mantendrá las clases virtuales durante la semana como medida preventiva.

UDELAS realizará labores de acondicionamiento en sus instalaciones

A partir del lunes 12 de octubre, personal autorizado desarrollará trabajos de limpieza, organización y acondicionamiento en facultades y dependencias administrativas.

Estas labores buscan preparar las instalaciones para el retorno a las actividades presenciales.

La institución recomienda a estudiantes, docentes y colaboradores mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las próximas disposiciones académicas y administrativas.