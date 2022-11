Vale digital: ¿Quiénes cobran el 25 de noviembre?

Vale Digital: ¿Cómo saber sí recibo la transferencia?

Debe recibir un correo de soporte-ester@inadeh.edu.pa o verificar directamente en la página vale.panamasolidario.gob.pa donde al poner su número de cédula y número pin, saldrá su saldo correspondiente junto a la actividad del mes de noviembre, esta ventana tendrá un enlace web que le dará acceso al curso si ya ha sido habilitado. Esta puede ser una opción de búsqueda para realizar su capacitación en tal caso no le hayan enviado el correo del INADEH.

Si no le aparece en correo y al acceder a su usuario en la página de Panamá solidario le sale "exclusiones indicadas del decreto ejecutivo 342", usted ya no forma parte del programa Vale digital y no recibirá la próxima transferencia.