Varela se reúne con sus exministros tras dos años de haber culminado su mandato

Varela dice que no le teme a proceso de Odebrecht

“Sería injusto entrar a evaluar el Gobierno sin entender que estamos en la mitad de una crisis humanitaria global, pero del discurso del presidente sí me quedaron algunos temas puntuales, como la meta que se puso al 31 de diciembre de quitarnos las máscaras, es un gran reto, así como vacunar a la población, cuidarse, seguir las medidas de bioseguridad, la nueva atención en los hospitales cuando se infectan, y recuperar la economía”, precisó el exmandatario.

Sin embargo, manifestó su “preocupación” debido a que Cortizo no mencionó durante su informe, el Cuarto Puente. “Es preocupante, está vinculado a la línea 3 del Metro y del cual dependen miles de empleos, así como la movilidad hacia el sector oeste del país y hacia las áreas del turismo”, acotó.

Respecto a su vinculación al caso de soborno por parte de la constructora brasileña Odebrecht, dijo que no le teme al proceso. "He ido cinco veces a declarar, y es parte de la vida pública, no voy a opinar de un caso legal y respondí a todas las preguntas. Por eso estoy aquí en mi país”, añadió.