Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 09:40

Vía Ricardo J. Alfaro inundada por rotura de tubería: fuerte tráfico

La rotura de una tubería en la Vía Ricardo J. Alfaro generó inundaciones, afectando el tránsito y dejando a los peatones sin acceso a las aceras.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Vía Ricardo J. Alfaro, una de las arterias más transitadas de la ciudad de Panamá, amaneció este martes inundada tras la rotura de una tubería. El incidente provocó una gran corriente de agua que dificulta la circulación vehicular en el área, generando congestionamiento en ambas direcciones. Los peatones también se han visto afectados, ya que las aceras quedaron intransitables.

Las autoridades de tránsito y personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se encuentran en la zona para atender la situación y coordinar los trabajos de reparación. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se restablece el flujo normal en la vía.

