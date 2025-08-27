Vía Ricardo J. Alfaro inundada por rotura de tubería: fuerte tráfico

La Vía Ricardo J. Alfaro, una de las arterias más transitadas de la ciudad de Panamá, amaneció este martes inundada tras la rotura de una tubería. El incidente provocó una gran corriente de agua que dificulta la circulación vehicular en el área, generando congestionamiento en ambas direcciones. Los peatones también se han visto afectados, ya que las aceras quedaron intransitables.