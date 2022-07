Vicepresidente Carrizo llama a que se utilicen los canales para abrir el diálogo nacional a todos los sectores

“Los representantes del Gobierno a través de la ministra Zapata le han solicitado a la iglesia católica la apertura de que estos gremios puedan también sentarse a generar opiniones, entendamos que la solución es de todos… entonces el llamado es a que se vayan abriendo y se vayan utilizando los canales para ir abriendo este diálogo nacional a todos los sectores que quieran participar”, dijo Carrizo.

Con relación a los señalamientos de los gremios empresariales en las que indican que el diálogo que se lleva actualmente tiene sesgos ideológicos y partidarios, Carrizo señaló que esta no es una lucha de clases, sino de todos.

Es “una lucha de todos, nosotros vivimos en un país democrático, vamos a las elecciones cada cinco años, entendemos la preocupación de un sector, las ideologías de un sector de la población que tiene oportunidad también de participar en una elección, no estamos en elección, aquí a nadie se puede excluir, buscar soluciones para el país no es un bando o el otro, los productores de este país, los agroindustriales, la industria el comercio generan empleos, no podemos excluir a nadie de las soluciones”, remarcó.

Asimismo hizo un llamado a que los manifestantes que mantienen las vías obstruidas la abran y permitan el libre tránsito.