Zulay Rodríguez responde a denuncia por supuesto robo de lingotes de oro

"Cuando escucho estas declaraciones quedé impactada, ese día me voy en la tarde a la Procuraduría y pido copia del expediente y la secretaria general me dice que no me podía dar copia porque no eran competentes para investigarme" resaló Zulay Rodríguez.

Zulay Rodríguez: ¿Cuáles son las denuncias en su contra?

https://twitter.com/TReporta/status/1656280839330701312 La diputada y precandidata presidencial por la libre postulación, @ZulayRL, respondió a una denuncia por el supuesto robo de lingotes de oro, el estatus del caso, y una notificación de la Corte Suprema de Justicia en su contra. #TReporta pic.twitter.com/lg8lzU1jEF — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2023

La precandidata presidencial por la libre postulación señala que "no solo me acusan de hurto y robo de supuestos lingotes de oro, que al final eran láminas, esta denuncia se da el 21 de febrero de 2022 por la señora Diana Ríos, donde señalaron que yo había asesinado".

Según la diputada por el PRD acerca de la acusación de asesinato de José Luis Penagos en este caso remarca que "cuando me voy a la Corte, luego pido información a diputados del partido Morena de México y les pido que me investiguen si el señor había muerto, y me entregan el acta de defunción que dice que murió por Covid-19".

Zulay Rodríguez: "Quieren imputarme"

Pienso que lo que quieren hacer es imputarme, afirma Rodríguez, destacando que "no sé lo que quieren hacer, pero es importante decirlo, hay casos de diputados que están en la Corte hace años, pero misteriosamente resolvieron los casos de Zulay Rodríguez de forma acelerada".

"La forma de la notificación no solo fueron dos funcionarios del Órgano Judicial, también estaban detrás los estamentos de seguridad. Las formalidades de la Ley establecen que no pueden mandar a un procurador a investigar", señala Rodríguez. "La forma de la notificación no solo fueron dos funcionarios del Órgano Judicial, también estaban detrás los estamentos de seguridad. Las formalidades de la Ley establecen que no pueden mandar a un procurador a investigar", señala Rodríguez.

Zulay Rodríguez acusa a altos miembros del PRD

"Lo más probable, y tengo entendido, es que buscan inhabilitarme. Benicio y Gabriel Carrizo, y voy a hablar claro. Le puse una querella penal a un colaborador cercano, y el procurador Caraballo le archivó el caso, y era una denuncia grave", subrayó la precandidata por libre postulación Zulay Rodríguez.

"Ellos están disgustados y enojados porque yo me fui por la libre postulación y sienten que estoy fraccionando", afirmó.

La diputada y precandidata presidencial por la libre postulación, menciona que "nos preocupa la elección del 1 de julio, una ficha es Cenobia Vargas y el primo de ellas porque se llaman igual Jaime Vargas, les interesa la Comisión de Credenciales, porque hay denuncias graves".