Lau Chan • 9 Jun 2020 - 11:11 PM

Al mejor estilo retro empezó el segundo show de Yo Me Llamo. En esta ocasión, aun más difícil sería para los jurados escoger a los próximos cinco participantes ya que las expectativas estaban muy altas.

El primero en salir al escenario fue el favorito de muchos, Juan Gabriel, dejando a los jurados boqui abiertos,sin duda se sintió al Divo de Juárez en el escenario de los sueños.

Combined Shape Created with Sketch. Si tú empezaste así esta noche, que se agarre todo el mundo.

Expresó Ingrid De YCaza con la interpretación de Juan Gabriel de "Hasta Que Te Conocí".

Seguido de esa espectacular interpretación, le tocaba a Olga Tañon seguir llenando las expectativas del jurado, sin embargo, le recomendaron que se creyera más la mujer de fuego, todo esto, a pesar de que consideraron que lo hizo muy bien.

Las mujeres seguían y con" El Me Mintio" nos sorprendió Amanda Miguel, sacándole a la jurado One Two una gran impresión de ella.

Combined Shape Created with Sketch. ¡Bravo! Esto es lo que necesitamos aquí.

A unos no les fue tan bien, como el caso de Maluma que los nervios le ganaron, haciendo una presentación poco convincente.

Pero la noche debía seguir y llegó el momento de ponerle salsa al programa, así es, Víctor Manuelle con una seguridad inagotable pisó el escenario de los sueños para dejar a los otros poquititos.

Casi llegando al final, el Roockie salió con buen pie al interpretar "Parece Sincera", convenciendo a la mayoría de los jurados.

Para terminar la noche, llegó el plato fuerte de la noche, La Lupe, quien dejó claro que vino a ser una competencia fuerte para todos.

Para sorpresa de muchos, Amanda Miguel logra ser la mejor de la noche con una de las puntuaciones más altas en la historia de Yo Me Llamo Panamá y los que debieron decir adiós al programa fueron El Roockie y Maluma.

Ya son 10 artistas y esto se pone cada vez mejor, el próximo martes ¿Quién crees que será eliminado?