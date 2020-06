View this post on Instagram

GRACIAS PANAMÀ 🇵🇦 Oficialmente con este Post quiero agradecer a este hermoso país, a toda la producción de @yomellamopa a @telemetro @medcomgo . Haber estado en el programa ha sido una aventura increíble, cada día era un nuevo reto, una nueva experiencia, un nuevo momento para aprender y crecer, les aseguro que siempre me lo disfrute al máximo hasta cuando me equivocaba o me tocaba apretar las tuercas para corregir los detalles junto a mis asesores. . No me despido porque estoy seguro que esto es solo un comienzo para mi en la música y les extiendo la invitación de acompañarme en este vuelo 🚁 en mi carrera como cántate 🎶🎤. . Los errores no determinan el final del camino, cada error, cada corrección de la vida son herramientas que la vida pone en tus manos para hacer esos ajustes necesarios para continuar tu vuelo . . Gracias @ingriddeycaza @alessiogronchi @onetwo507 @aaronzebede por cada una de sus palabras, me las llevo aquí 💙 y prometo aplicarlas para mejorar y espero pronto vernos en otro escenario quizás como colegas o como Dios y vida no los permita🙏🏻. . A los asesores @mariaceciliatrianag @fabiolassanchez @rigoemage @nicolepugapty @ianeverspty esta demás decir que me siento agradecido y afortunado de haberlos tenido como guías, maestros y líderes en este hermoso proyecto. . @yasemita una madre para nosotros muchísimas gracias, te extrañaré pero sé que este vínculo no se pierde y pronto nos volveremos a ver. . A toda la producción, post producción, vestuario, maquillaje entre otros, mil bendiciones para ustedes porque suman un eslabón importante en cada uno de los participantes para que @yomellamopa se un programa de lujo en cada Tv de cada familia Panameña. . Quiero finalizar con unas palabras de #FrankieRuiz que uso como agradecimiento en su álbum “MI LIBERTAD”: . “Debemos fijar metas en la vida y luchar con tesón para alcanzarlas, se presentarán obstáculos pero con nuestra mente bien clara y positiva lograremos salvarnos y continuar hacia adelante, no dejen que nada tronche sus vidas... Piensa que hoy es tu día para luchar, vencer, reparar y amar". Les quiere Frankie Ruiz (desde los zapatos de Franpa). . #frankieruiz #yomellamopa #panama