Lau Chan • 4 Ago 2020 - 11:10 PM

¡Increíble, señores! La noche más esperada de la semana llegó a su fin. Parece mentira que el tiempo haya pasado tan rápido, pues hace más de 2 meses, Yo Me Llamo Panamá se enfrentaba a la difícil decisión de postergar el inicio de su segunda temporada por el COVID-19.

Sin embargo, con un estricto protocolo de bioseguridad, la producción de Yo Me Llamo hizo posible que el pueblo panameño no se perdiera el fenómeno musical más visto por todo Panamá y después de un trabajo formidable por parte de todo el equipo de Yo Me Llamo, esta noche se le dio punto final a la fabulosa segunda temporada.

Pues bien, como es costumbre, con un opening lleno de energía y buena vibra, la favorita de muchos, La Lupe, arrancó la gran final con un espectáculo de interpretación con “Jala Jala Panameño”. ¡Derroche de talento!

El siguiente finalista fue Diomedes Díaz presentando una gran evolución en su papel como el Cacique de la Junta.

La primera ronda estaba por acabar y le tocaba al Roockie su turno, sin embargo, a diferencia de sus compañeros, tuvo algunos errores que no eran esperados para una final.

Por último, con una energía desbordante, nos atrapó con su rico “Boogalo”, el Sonero de la Juventud. ¡Un espectáculo digno de una final!

Los jurados concordaron que Lui Galloso, quién interpreta a Víctor Manuelle hizo el show más completo de todos y con mucho esfuerzo le sacó el primer 10 de la temporada al jurado Alessio Gronchi.

En esta primera ronda se debía despedir a un participante, pero antes se conocería al primer artista que pasaría a la segunda ronda y esa fue La Lupe, ahora mucho más cerca del triunfo, seguido de Víctor Manuelle y por último Diomedes Díaz.

El Roockie se llevó el 4to lugar y recibió la grata sorpresa que Da Flow Internacional se comprometió a grabarle su primera canción. ¡Nada mal!

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

La segunda ronda comenzó con Diomedes Díaz dando el todo por el todo para esta última ronda, quién logró el segundo lugar.

Pero el que venía para poner a bailar a todos fue Víctor Manuelle, ahora con una seguridad que barrió a cualquier contrincante con un tercer lugar bien merecido.

Sin dejar atrás a La Lupe que desde el primer momento nos vino a demostrar que el primer lugar le pertenecía. Y así fue, Rony Ochoa, conocido como El Mil Voces pero bautizado en Yo Me Llamo como La Lupe se ganó el primer lugar y el corazón de todos los panameños. ¡Felicidades!

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la sintonía de ustedes que show tras show vivieron, gozaron y esta noche vibraron junto a los 4 finalista de la gran final de Yo Me Llamo. Nos vemos el próximo año… ¡GRACIAS, PANAMÁ!