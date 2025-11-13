CIHAC anuncia los seleccionados para las Residencias de Investigación 2025

El Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales ( CIHAC-AIP ) anunció los ganadores de la quinta edición de su Programa de Residencias de Investigación 2025, una iniciativa que desde hace cinco años impulsa la generación de nuevo conocimiento sobre el pasado histórico, antropológico y cultural de Panamá.

El programa está dirigido a investigadores nacionales y extranjeros que analizan la realidad panameña desde distintas disciplinas. Entre los requisitos destacan contar con grado de maestría o doctorado, publicaciones científicas y una propuesta innovadora alineada a las líneas de investigación del centro.

CIHAC-AIP El CIHAC recibió once propuestas de alto nivel, lo que resultó en un proceso de selección competitivo. Cortesía

Cada proyecto es evaluado por dos especialistas, nacionales o internacionales, y las cinco mejores propuestas, según criterios cuantitativos y cualitativos, reciben un estímulo mensual de $2,000 durante seis meses. Al culminar la residencia, los investigadores deben presentar un manuscrito listo para evaluación en una revista internacional de alto impacto.

En esta edición, el CIHAC recibió once propuestas de alto nivel, lo que resultó en un proceso de selección altamente competitivo. Finalmente, fueron elegidos cinco proyectos que abarcan disciplinas como arte, filología, antropología, arqueología y bioarqueología.

Con este nuevo grupo de residentes, el CIHAC-AIP reafirma su compromiso con la investigación en ciencias humanas y con la construcción de la memoria histórica del país. En total, el programa ha financiado 25 investigaciones, contribuyendo significativamente al desarrollo académico y cultural de Panamá.