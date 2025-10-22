CIHAC: Preservando la historia y la cultura de Panamá

El Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP) es una institución dedicada a salvaguardar la riqueza histórica y cultural del país, promoviendo un estudio profundo de la identidad y la memoria colectiva de Panamá. A través de sus proyectos, busca conservar

Más allá de la investigación, el CIHAC tiene un firme compromiso con la divulgación del conocimiento. Sus publicaciones, exposiciones, contenidos digitales y actividades educativas acercan la historia a las nuevas generaciones, despertando interés y respeto por la diversidad cultural que caracteriza a Panamá.

La labor de esta institución es esencial para fortalecer la identidad nacional, visibilizar tradiciones y mantener viva la memoria histórica del país. Gracias a su enfoque interdisciplinario, el CIHAC se consolida como un referente en investigación cultural y protección del patrimonio histórico en

Panamá.