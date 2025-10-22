| Telemetro
Panamá Notas -  22 de octubre de 2025 - 11:30

CIHAC: Preservando la historia y la cultura de Panamá

El CIHAC AIP impulsa la investigación y preservación del patrimonio histórico y cultural de Panamá.

El Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP) es una institución dedicada a salvaguardar la riqueza histórica y cultural del país, promoviendo un estudio profundo de la identidad y la memoria colectiva de Panamá. A través de sus proyectos, busca conservar

hallazgos arqueológicos, patrimonio arquitectónico y tradiciones musicales, además de documentar expresiones culturales contemporáneas que reflejan la diversidad del pueblo panameño.

Más allá de la investigación, el CIHAC tiene un firme compromiso con la divulgación del conocimiento. Sus publicaciones, exposiciones, contenidos digitales y actividades educativas acercan la historia a las nuevas generaciones, despertando interés y respeto por la diversidad cultural que caracteriza a Panamá.

La labor de esta institución es esencial para fortalecer la identidad nacional, visibilizar tradiciones y mantener viva la memoria histórica del país. Gracias a su enfoque interdisciplinario, el CIHAC se consolida como un referente en investigación cultural y protección del patrimonio histórico en

Panamá.

