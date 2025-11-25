Amanecer: la nueva novela que promete romance, venganza y un elenco estelar

Amanecer es la nueva novela que cautivará al público con su historia.

Amanecer es la nueva novela de Televisa que cautivará al público con una historia llena de intrigas, pasiones, venganza y segundas oportunidades. Ambientada en la imponente Hacienda Montoro, la trama sigue a Leonel Carranza, un hombre noble marcado por la tragedia, y a Alba Palacios, una joven de fe que regresa para luchar por su familia.

Lo que inicia como un choque lleno de resentimientos, termina por convertirse en un amor inesperado que deberá sobrevivir a secretos, alianzas peligrosas y traiciones profundas.

La historia: amor entre sombras y secretos familiares

Leonel Carranza, manipulado y lleno de rencor, arremete contra los Palacios y obliga a Alba a casarse con él. Ella acepta para proteger a su familia, convencida de que Leonel actúa con crueldad, sin imaginar que ambos están atrapados en secretos y pecados del pasado.

La llegada de Sebastián Peñalosa, un médico con un pasado turbio y una peligrosa fijación por Alba, complica aún más la situación. En medio de este conflicto, personajes como Atocha, Covadonga, Íñigo y Amapola avivan intrigas y alianzas oscuras que amenazan con destruirlo todo.

Protagonistas y elenco principal

Leonel Carranza (Fernando Colunga) es un hombre noble marcado por el dolor, cuya sed de venganza lo lleva a enfrentar a Alba sin saber que ha sido manipulado.

Alba Palacios (Livia Brito), firme en su fe y decidida a proteger a su familia, regresa para enfrentar las acusaciones de Leonel y termina descubriendo la verdadera bondad detrás de su dureza.

Sebastián Peñalosa (Daniel Elbittar), médico experto en quemaduras con un pasado turbio, llega a Villa Escarlata impulsado por la venganza y desarrolla una peligrosa obsesión por Alba, convirtiéndose en una amenaza para la pareja.

Personajes clave del drama

La novela Amanecer destaca por un elenco lleno de figuras complejas cuyos secretos, ambiciones y pasiones impulsan cada giro de la historia. Estos son algunos de los personajes clave que dan vida al drama.

Atocha Carranza – Ana Belena

Íñigo Tarragona – Ernesto Laguardia

Amapola Talavera – Catherine Siachoque

Covadonga de los Reyes – Blanca Guerra

Jovita Iglesias – Patricia Reyes Spíndola

Prudencia Morales – María Rojo

Fecha y horario de estreno

Amanecer se estrenará este martes 25 de noviembre de 2025, y se emitirá de lunes a viernes a las 10:00 p.m., por las pantallas de Telemetro.