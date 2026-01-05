MEF anuncia pago de prima de antigüedad sin retirar por exfuncionarios

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) dio a conocer el procedimiento para que exfuncionarios puedan verificar y retirar el pago de la prima de antigüedad que no ha sido cobrada, a través de su plataforma digital.

Según la información oficial, los interesados deben ingresar al sitio web www.mef.gob.pa y seguir una ruta específica dentro del portal institucional para comprobar si su número de cédula aparece en el listado de exfuncionarios con primas de antigüedad pendientes por retirar.

Pasos para verificar la prima de antigüedad

Ingresar a www.mef.gob.pa

Seleccionar el menú de opciones

Acceder a la sección Documentos

Buscar el listado de prima de antigüedad

Verificar si el número de cédula aparece registrado

MEF anuncia pago de prima de antigüedad sin retirar

El MEF detalló que este listado corresponde a exfuncionarios cuyos pagos se encuentran disponibles en la Oficina Institucional de Recursos Humanos (OIRH).

La entidad aclaró que la lista se actualiza semanalmente, por lo que recomendó a los interesados revisar el portal con regularidad.

Para consultas adicionales, el Ministerio de Economía y Finanzas habilitó los números 504-3001 y 504-3036, donde se puede obtener orientación sobre el proceso de retiro.